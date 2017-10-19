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СНГ 19.10.2017 12:33

Путин ждет от экономического форума в Вероне предложений, направленных на раскрытие потенциала евразийской интеграции

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инициативы, выработанные на Евразийском экономическом форуме в Вероне, будут способствовать реализации идеи единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

Глава государства направил приветствие по случаю открытия юбилейного Евразийского экономического форума, который по традиции проводится в Вероне.

В.Путин отметил, что его участникам предстоит обсудить перспективы взаимодействия ведущих интеграционных объединений континента - Европейского Союза и Евразийского экономического союза, рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в сферах энергетики, финансов, транспорта, инфраструктуры, науки и технологий, охраны окружающей среды.

"Рассчитываю, что выработанные в ходе форума предложения и инициативы получат практическое применение, помогут полнее раскрыть уникальный потенциал евразийской интеграции и будут способствовать реализации идеи создания единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - говорится в телеграмме В.Путина, опубликованной на сайте Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЕРОНА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]