Путин ждет от экономического форума в Вероне предложений, направленных на раскрытие потенциала евразийской интеграции

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инициативы, выработанные на Евразийском экономическом форуме в Вероне, будут способствовать реализации идеи единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

Глава государства направил приветствие по случаю открытия юбилейного Евразийского экономического форума, который по традиции проводится в Вероне.

В.Путин отметил, что его участникам предстоит обсудить перспективы взаимодействия ведущих интеграционных объединений континента - Европейского Союза и Евразийского экономического союза, рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в сферах энергетики, финансов, транспорта, инфраструктуры, науки и технологий, охраны окружающей среды.

"Рассчитываю, что выработанные в ходе форума предложения и инициативы получат практическое применение, помогут полнее раскрыть уникальный потенциал евразийской интеграции и будут способствовать реализации идеи создания единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - говорится в телеграмме В.Путина, опубликованной на сайте Кремля.