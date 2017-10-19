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Дальнее зарубежье 19.10.2017 13:23

Глава Facebook Messenger заявил о возможности использования приложения "российскими агентами" для влияния на выборы в США

Глава Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что некие "российские агенты" могли использовать это приложение для влияния на выборы в США в 2016 году.

"Люди могут переписываться друг с другом в Messenger, в этом суть. На платформе зарегистрированы 3 млрд человек, и вы можете написать любому из них", - заявил Д.Маркус изданию "Уолл-стрит джорнэл".

Он не уточнил, как именно использовали приложение для влияния на выборы.

"Мы выясняем, как конкретно данная платформа использовалась (для влияния на выборы в США - ИФ). Мы сотрудничаем с Конгрессом по этому вопросу, ведется активное расследование. Мы выясним, что произошло, и удостоверимся, что мы сможем улучшить систему, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем", - подчеркнул топ-менеджер.

Д.Маркус отметил также, что, по его мнению, из 470 аккаунтов Facebook, которые связывают с попыткой оказать влияние на выборы в США, "лишь немногие" использовали приложение Messenger.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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Тэги: США, FACEBOOK, ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]