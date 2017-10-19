Обама выступит в поддержку демократов на пост губернаторов штатов Нью-Джерси и Вирджиния

Бывший президент США Барак Обама планирует выступить в поддержку кандидатов от Демократической партии на пост губернаторов американских штатов Нью-Джерси и Вирджиния, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Отмечается, что это выступление станет первым появлением Б.Обамы "в политическом свете" с того момента, как он покинул Белый дом.
В сообщении агентства также говорится, что экс-президент США планирует начать принимать более активное участие в различных политических мероприятиях.
"По всей видимости, Обама решительно настроен на то, чтобы быть активным бывшим президентом, который играет важную роль в решении различных вопросов и который вовлечен в политические дела", - считает профессор Ратгерского университета Дэвид Гринберг.
Ожидается, что сначала Б.Обама отправится в город Ньюарк (штат Нью-Джерси) для агитации за кандидата от демократов Фила Мерфи. Затем он посетит город Ричмонд (штат Вирджиния), где у него запланирована акция в поддержку демократа Ральфа Нортама.
Выборы губернаторов в Нью-Джерси и Вирджинии пройдут 7 ноября.
Кроме того, 31 октября и 1 ноября Б.Обама отправится в Чикаго, где пройдет первый форум его организации Obama Foundation, в котором также примут участие экс-премьер Италии Маттео Ренци, принц Уэльский Гарри.
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