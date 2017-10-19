Пучдемон вновь не ответил Рахою на вопрос, объявил ли он независимость Каталонии от Испании - письмо

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании.

В письме Мадриду он отметил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.