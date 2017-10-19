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19.10.2017 13:07

Пучдемон вновь не ответил Рахою на вопрос, объявил ли он независимость Каталонии от Испании - письмо

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании.

В письме Мадриду он отметил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]