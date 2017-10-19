Египет и Турция забрали у Испании часть туристов летом 2017 года

Турция и Египет, наращивающие турпоток в третьем квартале 2017 года, забрали себе часть "испанских" туристов, говорится в докладе Испанской Федерации профессионалов туризма Exceltur.

По данным федерации, в июле и августе рост турпотока в Турцию составил 46,4% по сравнению с прошлогодним, количество посетителей в Египте выросло на 47,6% в июле, в то время как количество прибытий иностранных туристов в Испанию в июле и августе снизилось на 4,2%. В докладе отмечается, что Турция и Египет суммарно восстановили турпоток до уровня 3,5 млн человек за эти два месяца.

В целом доклад оценивает итоги третьего квартала 2017 года для испанского туризма позитивно: 64% туристических компаний улучшили свои результаты, средние расходы туристов повысились на 6,8%, а ВВП туризма за три месяца вырос на 4,2%.

Вместе с тем, восстановление турпотока в Египет и Турцию названы факторами, которые могут замедлить рост посещений Испании в четвертом квартале. Кроме того, на ситуацию в конце года повлияют события в Каталонии - от эволюции политической ситуации там зависят прогнозируемые результаты туристического сектора.

Федерация предполагает несколько сценариев развития, худший из них подразумевает, что туристическая активность в Испании в последнем квартале 2017 снизится на 30%. В таком случае вклад туризма в ВВП страны составит 3,1% - на один пункт ниже ожидаемого изначально, а убытки туротрасли достигнут 1,7 млн евро.

Более оптимистичный сценарий предполагает снижение туристической активности на 20% к концу года. В таком случае потери туристской отрасли могут составить 1,1 млн евро.