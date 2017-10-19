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19.10.2017 14:09

Египет и Турция забрали у Испании часть туристов летом 2017 года

Турция и Египет, наращивающие турпоток в третьем квартале 2017 года, забрали себе часть "испанских" туристов, говорится в докладе Испанской Федерации профессионалов туризма Exceltur.

По данным федерации, в июле и августе рост турпотока в Турцию составил 46,4% по сравнению с прошлогодним, количество посетителей в Египте выросло на 47,6% в июле, в то время как количество прибытий иностранных туристов в Испанию в июле и августе снизилось на 4,2%. В докладе отмечается, что Турция и Египет суммарно восстановили турпоток до уровня 3,5 млн человек за эти два месяца.

В целом доклад оценивает итоги третьего квартала 2017 года для испанского туризма позитивно: 64% туристических компаний улучшили свои результаты, средние расходы туристов повысились на 6,8%, а ВВП туризма за три месяца вырос на 4,2%.

Вместе с тем, восстановление турпотока в Египет и Турцию названы факторами, которые могут замедлить рост посещений Испании в четвертом квартале. Кроме того, на ситуацию в конце года повлияют события в Каталонии - от эволюции политической ситуации там зависят прогнозируемые результаты туристического сектора.

Федерация предполагает несколько сценариев развития, худший из них подразумевает, что туристическая активность в Испании в последнем квартале 2017 снизится на 30%. В таком случае вклад туризма в ВВП страны составит 3,1% - на один пункт ниже ожидаемого изначально, а убытки туротрасли достигнут 1,7 млн евро.

Более оптимистичный сценарий предполагает снижение туристической активности на 20% к концу года. В таком случае потери туристской отрасли могут составить 1,1 млн евро.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ТЕНДЕНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]