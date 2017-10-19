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Дальнее зарубежье 19.10.2017 14:21

Представитель МИД Южной Кореи посетит Московскую конференцию по нераспространению

Представитель МИД Южной Кореи примет участие в Московской конференции по нераспространению, которая пройдет 19-21 октября, сообщил "Интерфаксу" в четверг осведомленный источник.

Как уточнил собеседник агентства, конференцию, как ожидается, посетит представитель южнокорейского дипведомства. О ком именно идет речь, собеседник агентства уточнять не стал.

Таким образом, представители КНДР и Южной Кореи уже второй раз за последнюю неделю примут участие в одном и том же мероприятии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии Северной и Южной Кореи контактировали между собой в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), прошедшей в Санкт-Петербурге.

Она провела двусторонние переговоры с делегациями как Северной, так и Южной Кореи.

Накануне источник в дипломатических кругах сообщил "Интерфаксу", что во вторник вечером в Москву прибыла директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]