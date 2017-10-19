Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0063 RUR   0.0296 GBR   2.2469 TRY   0.4627

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 11° 21° 21 Окт 13° 21° 22 Окт 12° 20°

19.10.2017 14:33

Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

Совет министров Испании в субботу соберется для применения 155-ой статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий, сообщает в четверг газета "Паис".

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, БАРСЕЛОНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании Глава протестного движения в Испании станет мэром Мадрида

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]