Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии

Совет министров Испании в субботу соберется для применения 155-ой статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий, сообщает в четверг газета "Паис".

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании.