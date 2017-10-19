Россия денонсирует соглашение полувековой давности с Пакистаном об отмене консульских сборов за визы

Россия приняла решение денонсировать межправительственное соглашение, заключенное между СССР и Пакистаном в 1965 году, об отмене взимания консульских сборов при выдаче любых виз.

Распоряжение правительства, в котором МИД РФ поручается уведомить пакистанскую сторону о принятом решении, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.