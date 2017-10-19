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Внешняя политика 19.10.2017 14:42

Россия денонсирует соглашение полувековой давности с Пакистаном об отмене консульских сборов за визы

Россия приняла решение денонсировать межправительственное соглашение, заключенное между СССР и Пакистаном в 1965 году, об отмене взимания консульских сборов при выдаче любых виз.

Распоряжение правительства, в котором МИД РФ поручается уведомить пакистанскую сторону о принятом решении, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПАКИСТАН, СОГЛАШЕНИЕ, ДЕНОНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]