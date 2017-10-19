Турция, Кипр и ОАЭ возглавили рейтинг направлений для поездок с детьми на осенние каникулы - АТОР

Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль и Италия вошли в список самых востребованных направлений на каникулярный период, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компании туристического рынка.

"В топ-листе зарубежных направлений на школьные каникулы присутствуют как страны Европы, где востребованы экскурсионные туры, так и теплые направления, в том числе, и дальнемагистральные, куда родители хотят вывезти на "прогревание" своих чад. В целом, в топ-5 самых востребованных направлений на каникулярный период вошли Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Италия", - говорится в сообщении АТОР.

Вместе с тем, к примеру, в Anex Tour, помимо "топовых" стран, отметили высокий спрос на поездки родителей с детьми в Доминикану, Таиланд, Вьетнам и Китай на каникулярные даты. Но страны, в которых возможны короткие туры с непродолжительным перелетом, пользуются большей популярностью на каникулы, уточнили в компании.

В TUI Россия и СНГ рассказали, что аудитория с детьми школьного возраста поздней осенью предпочитает пляжный безвизовый отдых, поэтому много запросов на туры на Кипр, в Израиль, в Турцию и ОАЭ.

В компании "Музенидис Трэвел" отметили, что каникулы в школах назначены в разные даты, поэтому есть интерес к программам под запрос с гибким выбором дат заезда. Безвизовые Грузия и Кипр также оказались в топах запросов компании.

"Каникулярные" путешественники туроператора "НТК Интурист" более ориентированы на туры в Европу - Италию, Чехию, Прибалтику. Востребованы как поездки с экскурсиями, так и без них.

По мнению экспертов, пик продаж на школьные каникулы еще впереди. "Порог продаж не пройден. По опыту, все, что связано с короткими праздниками, бронируется часто накануне вылета. Зачастую летят просто туда, где есть места, и на стоимость уже не смотрят", - пояснила директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group Валерия Романенкова.

В компаниях "НТК Интурист" и TUI Россия и СНГ сообщили АТОР, что объемы продаж на даты осенних школьных каникул выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ICS Travel Group "прирост в людях составил 25%, по обороту - 30%".