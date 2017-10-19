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ТЭК 19.10.2017 13:11

SOCAR Petroleum во II квартале 2018г начнет розничную торговлю CNG в Азербайджане

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR) со II-го квартала 2018 года начнет розничную торговлю сжатым газом в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«SOCAR Petroleum планирует, начиная со II-го квартала 2018 года, приступить к продаже со всех АЗС под брендом «SOCAR» сжатого природного газа («Compressed Natural Gas», CNG). С этого же момента компанией будет внедрена услуга установки специального оборудования на транспортное средство для его функционирования на CNG», - сообщили в компании.

По данным «SOCAR Petroleum», эти новшества вводятся на рынке розничной торговли нефтепродуктами Азербайджана впервые. Компания решила начать продажу CNG клиентам в качестве альтернативного топлива, выгодного с точки зрения цены.

«В специально созданных центрах обслуживания на автомобили будут монтироваться качественные и безопасные CNG-установки, изготовленные в Италии. SOCAR Petroleum уже приступила к регистрации лиц, желающих воспользоваться данной услугой. Регистрация автовладельцев проводится в разделе CNG на сайте www.socar-petroleum.az или на странице компании в соцсети Facebook», - подчеркнули в обществе.

Расчеты специалистов компании показывают, что использование CNG позволит автовладельцу сэкономить 600 манат на расходе топлива на каждые 10 тыс. км.

В настоящее время в Азербайджане пассажирские автобусы марки «Iveco» компании BakuBus работают на CNG, производимом на Зых-Говсанинском терминале «SOCAR Petroleum», введенном в эксплуатацию 3 июня 2015 года.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года. В настоящее время в Азербайджане под брендом «SOCAR» действуют 25 АЗС.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Н.Аббасова

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Тэги: CNG, ТОРГОВЛЯ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]