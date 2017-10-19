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Дальнее зарубежье 19.10.2017 15:14

Сланцевая добыча нефти в США при повышении цен может вырасти и снова дестабилизировать рынок - Сечин

Сланцевая добыча нефти в США при повышении цен может увеличиться в 2018 году, что может снова дестабилизировать рынок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.

"Навес" запасов - это не самостоятельное явление, а проявление совокупности других факторов на рынке. Сформировавшийся 2014 году избыток производства над спросом постепенно удалось нивелировать за счет введенных рядом стран ограничений на уровни добычи и достаточно быстрого в последнее время роста мирового спроса на жидкие углеводороды. Но это равновесие пока хрупкое и неустойчивое - сланцевая добыча США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может при соответствующем уровне цен дать в 2018 году значительный прирост добычи и вновь дестабилизировать рынок", - сказал он.

"Поэтому я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен", - подчеркнул глава компании.

В то же время, отметил И.Сечин, сама сланцевая добыча нефти может стать доходной не ранее 2020 года и то при цене на нефть в $70 за баррель.

"Исторически высокие затраты на инфраструктуру и значительные объемы бурения определили удельный размер инвестиций в разработку сланцевой нефти, на треть превышающий показатели по проектам традиционной нефти. Положительный денежный поток в отрасли появится не ранее 2020 года, и то при условии, что цена нефти к тому времени достигнет уровня порядка $70 /барр", - отметил он.

"По данным недавнего отчета Wood Mackenzie, у пяти крупнейших сланцевых производителей США, которые для наглядности объединены в синтетическую Tight Oil Inc., наблюдаются существенные финансовые проблемы: у данных компаний в 28 из 29 кварталах с 2010 года был отрицательный чистый денежный поток. А ведь эти компании в 2010-2016 гг. потратили свыше $50 млрд на геологоразведку и сделки по слияниям и поглощениям!" - привел пример И.Сечин.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, СЛАНЦЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]