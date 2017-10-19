Полиция Азербайджана задержала подозреваемого в краже 9 лет назад сейфа с $200 тыс.

Сотрудники Наримановского РУП Баку задержали подозреваемого в краже сейфа на одном из столичных предприятий в 2008 году, отмечает Министерство внутренних дел.

«В результате следственных действий удалось выявить, что задержанный в качестве подозреваемого в совершении преступления Рафик Мамедов оказался причастным к краже в октябре 2008 года сейфа со 150 тыс. манат (около $190 тыс. по тогдашнему курсу – ИФ), $10 тыс. и документами на одном из предприятий, расположенного в Наримановском районе Баку», - отмечается в сообщении ведомства.

Р.Бабаев