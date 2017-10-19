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Дальнее зарубежье 19.10.2017 13:37

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у южных берегов Японии, сообщили в четверг в Геологической службе США.

По ее информации, очаг землетрясения находился в 682 км от острова Кюсю. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что угрозы формирования цунами не зафиксировано.

Данных о жертвах и пострадавших пока не пост

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]