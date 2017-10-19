Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у южных берегов Японии, сообщили в четверг в Геологической службе США.

По ее информации, очаг землетрясения находился в 682 км от острова Кюсю. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что угрозы формирования цунами не зафиксировано.

Данных о жертвах и пострадавших пока не пост