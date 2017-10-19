Эрдоган заявил о возможности закрытия границы с Ираком в любой момент

Турция может в скором времени закрыть границу с Иракским Курдистаном, цитирует в четверг газета "Хюрриет" заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Пока что мы не закрыли границы, но это может произойти в любой момент", - заявил Р.Т.Эрдоган.
"Наши переговоры с Ираком по тому, что мы можем сделать, продолжаются. Если они (региональное правительство Иракского Курдистана) передадут контроль над пропускными пунктами центральному правительству, мы поставим условие, что центральное правительство должно выполнить все нужды жителей северной части Ирака", - отметил президент Турции.
Это заявление Р.Т.Эрдоган сделал вечером 17 октября, однако газета публикует его в четверг.
Он также сообщил, что в скором времени в Багдад из Анкары отправится делегация, в состав которой войдут три-четыре министра во главе с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. Кроме того, в скором времени на переговоры в Анкару может приехать премьер Ирака Хайдер аль-Абади.
17 октября Турция запретила самолетам, следующим с территории Иракского Курдистана, заходить в воздушное пространство страны.
В конце сентября Анкара ввела запрет на авиасообщение с курдским регионом Ирака. Данные меры были приняты в ответ на проведение в конце сентября референдума о самоопределении Курдистана. Власти Багдада и Анкары не признают результатов референдума и считают его незаконным.
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