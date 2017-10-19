Саммит ЕС в Брюсселе пройдет в другом здании из-за поломки вентиляции на кухне

Саммит Европейского союза в Брюсселе 19-20 октября будет проходить в старом здании Евросовета.
Встречу глав государств и правительств ЕС было решено перенести в другое помещение из-за неисправной вентиляции на кухне в новом здании Евросовета.
Эта поломка уже приводила ранее к эвакуации сотрудников из-за распространения вредных выбросов, отмечает Deutsche Welle.
Первый раз подобный инцидент случился 16 октября. В результате 20 человек получили химическое отравление, 9 человек были госпитализированы. Многие жаловались на тошноту и резь в глазах. Причиной, как заявили в Евросовете, стало смешение чистящих средств на кухне, из-за чего произошло образование "зловредных паров".
Ситуация повторилась 18 октября, и многие сотрудники вновь почувствовали резкое недомогание. Медики оказали помощь пострадавшим, была произведена эвакуация здания, пожарные пытались выяснить причину инцидента. Как отмечается в заявлении канцелярии Евросовета, по всей видимости, проблема вновь была вызвана неисправной вентиляцией на кухне здания.
При этом предполагалось, что инцидент не повлияет на проведение саммита. Однако из соображений безопасности саммит все же было решено перенести в соседнее здание, в котором подобные мероприятия проводились ранее.
Проблемы миграции, строительство европейского оборонного компонента в рамках Евросоюза, выход Великобритании из состава ЕС (Brexit), острые вопросы международного положения, а также переход ЕС к цифровой экономике будут в основе повестки дня заседания Европейского совета (саммита ЕС).
Согласно официальной программе, он начнется в четверг во второй половине дня с традиционной дискуссии глав государств и правительств 28 стран-членов союза с председателем Европарламента Антонио Таяни
В МИД РФ поддержали палестинское единство
Россия денонсирует соглашение полувековой давности с Пакистаном об отмене консульских сборов за визы
Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 25%
АзРусТранс планирует наладить поставки зерновых и пиломатериалов в Турцию
Азербайджанский BSW увеличил в январе-сентябре активы на 0,4%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Полиция Азербайджана задержала подозреваемого в краже 9 лет назад сейфа с $200 тыс.
Происходящие в политике антиазербайджанские процессы повторяются теперь и в спорте – помощник президента Азербайджана
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов