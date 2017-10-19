Саммит ЕС в Брюсселе пройдет в другом здании из-за поломки вентиляции на кухне

Саммит Европейского союза в Брюсселе 19-20 октября будет проходить в старом здании Евросовета.

Встречу глав государств и правительств ЕС было решено перенести в другое помещение из-за неисправной вентиляции на кухне в новом здании Евросовета.

Эта поломка уже приводила ранее к эвакуации сотрудников из-за распространения вредных выбросов, отмечает Deutsche Welle.

Первый раз подобный инцидент случился 16 октября. В результате 20 человек получили химическое отравление, 9 человек были госпитализированы. Многие жаловались на тошноту и резь в глазах. Причиной, как заявили в Евросовете, стало смешение чистящих средств на кухне, из-за чего произошло образование "зловредных паров".

Ситуация повторилась 18 октября, и многие сотрудники вновь почувствовали резкое недомогание. Медики оказали помощь пострадавшим, была произведена эвакуация здания, пожарные пытались выяснить причину инцидента. Как отмечается в заявлении канцелярии Евросовета, по всей видимости, проблема вновь была вызвана неисправной вентиляцией на кухне здания.

При этом предполагалось, что инцидент не повлияет на проведение саммита. Однако из соображений безопасности саммит все же было решено перенести в соседнее здание, в котором подобные мероприятия проводились ранее.

Проблемы миграции, строительство европейского оборонного компонента в рамках Евросоюза, выход Великобритании из состава ЕС (Brexit), острые вопросы международного положения, а также переход ЕС к цифровой экономике будут в основе повестки дня заседания Европейского совета (саммита ЕС).

Согласно официальной программе, он начнется в четверг во второй половине дня с традиционной дискуссии глав государств и правительств 28 стран-членов союза с председателем Европарламента Антонио Таяни