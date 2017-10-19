В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще один человек пострадал в результате ДТП.

За сутки на территории республики было зафиксировано 114 преступлений, 17 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.

Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев