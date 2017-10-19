Компания «АзРусТранс» планирует наладить поставки зерновых и пиломатериалов в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в сообщении компании.

«Сдача в эксплуатацию железной дороги БТК обеспечит поток грузов в Турцию, где существует огромный потенциал – ежегодно в страну из России поставляется до 4 млн тонн зерна и зерновых, и еще до 2 млн тонн сырья для перерабатывающих компаний, заводов и мельниц. «АзРусТранс» уже разрабатывает проекты для осуществления (перевозок – ИФ-Аз) в этом направлении, которые пока не оглашаются», - подчеркивается в сообщении.

По данным «АзРусТранс», компания поставляет, главным образом, зерно и зерновые, в рамках сотрудничества с ООО «ТрансЛес» также перевозит пиломатериалы в Азербайджан, и транзитом через страну в Иран, Грузию. «В дальнейшем будут обеспечены поставки и в Турцию», - указывается в сообщении.

«АзРусТранс» за год деятельности (с 10 октября 2016 года – ИФ) перевезла 415 тыс. тонн зерна и зерновых и осуществила отправку 1,173 тыс. вагонов для погрузки пиломатериалов.

В информации также отмечается, что АзРусТранс планирует возобновить поставки зерна в Грузию. Ранее поставки осуществлялись в рамках сотрудничества с американской "Bunge Limited" и швейцарской "Glencore International AG". «Однако, в связи с закрытием Bunge Limited в России, «АзРусТранс» сейчас ведет переговоры с новыми потенциальными партнёрами для возобновления поставок в данном направлении, которое стало выгодным после предоставления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» льготных тарифов», - отмечает компания.

Компания «АзРусТранс» учреждена ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Русагротранс».

Н.Аббасова