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Бизнес и законодательство 19.10.2017 15:17

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 25%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25% - до 90,302 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $20 млн 539,3 тыс. (рост на 20,1% по сравнению с январем-августом 2016 года)", - отметили в ведомстве.

За 8 месяцев 2017 года в Азербайджан также импортировано 260,4 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 70,9%) на сумму $50 млн 113,9 тыс. (рост на 94,6%).

Кроме этого, за отчетный период увеличился на 77,8% - до 84,019 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $13 млн 738,6 тыс. (рост на 60,4%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИМПОРТ, ТЕХНИКА


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Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе увеличился в 4 раза

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]