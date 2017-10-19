Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 25%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25% - до 90,302 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $20 млн 539,3 тыс. (рост на 20,1% по сравнению с январем-августом 2016 года)", - отметили в ведомстве.

За 8 месяцев 2017 года в Азербайджан также импортировано 260,4 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 70,9%) на сумму $50 млн 113,9 тыс. (рост на 94,6%).

Кроме этого, за отчетный период увеличился на 77,8% - до 84,019 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $13 млн 738,6 тыс. (рост на 60,4%).

Б.Рустамбеков