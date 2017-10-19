Более 20 млн светодиодов украсят Москву перед Новым годом

Более 20 млн энергоэффективных светодиодов будут использованы при новогоднем оформлении Москвы, заявил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.

"Это будет световой спектакль, который увидят москвичи", - сказал Г.Гасангаджиев на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что свето-декоративные конструкции украсят перед Новым годом более 250 московских улиц и площадей. На улицах появятся свыше 1740 свето-декоративных конструкций, для их создания будет использовано более 2 млн метров гирлянд.

Говоря о праздничной атмосфере столицы в канун Нового года и Рождества, Г.Гасангаджиев сообщил, что праздничное настроение москвичам и гостям столицы создадут 370 тыс. метров светодиодных гирлянд, 85 новогодних елей, более 200 тыс. елочных игрушек.

"Более двух тысяч человек будут создавать эту сказку", - подчеркнул глава департамента.

В то же время он заявил, что новогодние праздники придут к каждому московскому дому и каждому жителю столицы, для этого не нужно будет ехать в центр города.

Г.Гасангаджиев пояснил, что для каждого административного округа будет отдельная программа праздничного освещения. Кроме того, будут дополнительно украшены парковые территории и традиционные, популярные места народных новогодних гуляний.

На пресс-конференции глава департамента зачитал обращение летчика-космонавта, героя РФ Сергея Рязанского, который в настоящее время находится на борту МКС.

"Я с удовольствием снимаю Москву с борта МКС. За это время динамика освещения столицы просто космическая! Не случайно Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Я фотографирую многие мегаполисы, но для меня на Земном шаре нет города более светлого, яркого и красивого, чем Москва", - написал космонавт С.Рязанский.

По его мнению, когда в Москве пройдет пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" и в городе зажгутся более 20 млн светодиодов, российская столица станет самым освещенным рождественским городом мира.

С.Рязанский пообещал вернуться к Новому году на Землю и пройтись по ярким и красочным улицам Москвы.

"А мои коллеги, летчики-космонавты, которые будут на МКС в новогодние праздники, обязательно передадут москвичам подарок с орбиты - фотографии столицы в рождественском сиянии, как подтверждение того, что новогодняя Москва - самый яркий и красивый город Земли", - говорится в обращении героя России.