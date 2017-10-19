Рано обсуждать участие батальона Литвы, Украины и Польши в миротворческой миссии в Донбассе, считают в Вильнюсе

Минобороны Литвы заявляет, что пока преждевременно рассматривать вопрос о возможной отправке военных трехстороннего батальона Литвы, Польши и Украины для выполнения операции ООН в Донбассе.

"Литва выступает за возможность участия в международных операциях совместной бригады Литвы, Польши и Украины, однако на данном этапе создания бригады никаких решений о ее возможном использовании не принято", - заявили агентству BNS в отделе информирования общественности Минобороны Литвы.

"Вопрос об использовании трехсторонней бригады в возможной операции ООН на Востоке Украины поднимала украинская сторона, однако министерство обороны Литвы считает, что рассмотрение этого станет возможным только после того, как международная общественность определит характер, цели и участвующие страны будущей миссии в Восточной Украине", - сообщило министерство.

Сейчас в Восточной Украине работают около 600 наблюдателей ОБСЕ, однако их нахождение не помогло остановить продолжающийся с 2014 года конфликт, который унес более 10 тыс. жизней.

Трехсторонняя бригада LITPOLUKRBRIG учреждена в сентябре 2014 года. В этом году министры обороны Литвы, Украины и Польши заявили, что бригада или ее элементы могут быть использованы в международных операциях.

Накануне первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сообщил, что Киев обсуждает вопрос участия украинско-польско-литовской бригады (УкрПолЛитбриг) в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Вчера с представителем правительства Литвы мы обсудили вопрос о возможности привлечения этой бригады к выполнению заданий в определенном районе, если будет принято решение о введении миротворческой миссии ООН для урегулирования ситуации на востоке Украины", - рассказал И.Руснак в ходе совместных комитетских слушаний "Приближение Украины к стандартам НАТО" в среду в Киеве.