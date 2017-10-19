Власти Малайзии выбрали американскую компанию для поисков пропавшего в 2014 году самолета

Власти Малайзии ведут переговоры с американской Ocean Infinity по условиям возобновления поисков пропавшего в 2014 году самолета "Малазийских авиалиний", сообщает в четверг сайт телеканала Эй-Би-Си Ньюс.

Письма с соответствующей информацией получили родственники пассажиров рейса. В письме правительства Малайзии говорится, что если поиски не будут успешными, Ocean Infinity не получит за них вознаграждения.

"Правительство Малайзии дало разрешение оперативной группе на обсуждение условий с Ocean Infinity", - говорится в письме.

Малайзия также оповестила о решении правительства Австралии и Китая, совместно с которыми Малайзия проводила предыдущие поиски самолета.

На этой неделе стало известно, что три компании предложили властям Малайзии свои услуги в поисках рейса MH370 "Малазийских авиалиний". Среди этих компаний были американская Ocean Infinity, предлагавшая малазийским властям возобновить поиски еще в августе, нидерландская компания Fugro и еще одна малазийская компания, название которой не раскрывается.

В январе власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета "Малазийских авиалиний", который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.