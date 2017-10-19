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Дальнее зарубежье 19.10.2017 18:26

Путин призывает решать корейскую проблему путем диалога, не прибегая к угрозам

Ситуацию вокруг КНДР необходимо урегулировать методами диалога, без угроз и хамства в отношении Пхеньяна, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства или ругани", - сказал В.Путин в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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Тэги: ПУТИН, КОРЕЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]