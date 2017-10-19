Путин призывает решать корейскую проблему путем диалога, не прибегая к угрозам

Ситуацию вокруг КНДР необходимо урегулировать методами диалога, без угроз и хамства в отношении Пхеньяна, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства или ругани", - сказал В.Путин в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.