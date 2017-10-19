МИД Франции подверг критике Россию за сомнения в объективности расследования химатак в Сирии

МИД Франции в четверг раскритиковал позицию властей РФ, которые, по версии Парижа, ставили под сомнение объективность международного расследования инцидентов с применением химического оружия в Сирии.

"Мы не можем принять тот факт, что авторитет и независимость этих механизмов (расследования - ИФ) оспариваются на том основании, что их выводы не подходят России", - заявила в четверг журналистам представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Это подрывает международной консенсус, в соответствии с которым наша обязанность - обеспечить прекращение использования подобного (химического - ИФ) оружия в Сирии", - отметила она.

Представитель МИД Франции отметила, что Совместный механизм по расследованию (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладах от августа и октября 2016 года пришли к выводам: сирийские вооруженные силы и службы безопасности виновны в трех случаях применения хлорина, а группировка ИГ - в одном.

"Методология расследования неоспорима", - заявила А.Ромате-Эспань.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что СМР 26 октября представит доклад по инциденту с применением химоружия 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун.

СМИ отмечают, что США, Франция и Великобритания обвинили в организации этой атаки сирийское правительство, и, судя по всему, доклад СМР также должен будет возложить ответственность за инцидент на Дамаск.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон на заседании Совета Безопасности ООН будет настаивать на возобновлении в ближайшие дни международного расследования по фактам применения химического оружия в Сирии.

Расследование было приостановлено до публикации 26 октября официального доклада по ситуации, подготовленного Совместным следственным механизмом ООН и ОЗХО.

"Российская сторона дала ясно понять, что если в докладе будет указано, что в инциденте виновата Сирия, они заявят о недоверии Совместному следственному механизму. Если Сирию не обвинят, Россия будет сотрудничать. Мы не можем так работать", - отметила Н.Хейли.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, что Россия будет противодействовать попыткам голословно обвинять сирийское правительство в инцидентах с применением химоружия, которые произошли на территории страны.

"Мы будем также твердо противодействовать попыткам политизировать химическое досье, попыткам голословно, без какого-либо профессионального разбирательства обвинять сирийское правительство в целом ряде инцидентов, которые произошли с применением отравляющих веществ на территории вашей страны", - сказал С.Лавров.