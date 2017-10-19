В Шотландии начала работу 1-я в мире плавучая ветроэлектростанция

Первая в мире плавучая ветряная электростанция Hywind Scotland начала поставки электроэнергии в энергосистему Шотландии.
Операторами проекта являются норвежская Statoil и энергокомпания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar).
Плавучая ветроэлектростанция мощностью 30 МВт расположена в Северном море в 25 километрах от города Питерхед, сообщается в пресс-релизе Statoil. Она сможет обеспечить электроэнергией около 20 тыс. домовладений.
Hywind Scotland состоит из 5 ветрогенераторов, каждый из которых весит 12 тыс. тонн. Высота ветряка составляет 253 метра, из которых 78 метров находятся под водой.
Угол установки лопастей винтов ветрогенератора может меняться. Его определяет специальное управляющее программное обеспечение, которые вычисляет нужный угол в зависимости от силы ветра и качки.
Statoil и Masdar намерены создать в рамках проекта хранилище электроэнергии Batwind на базе литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 1 МВт.ч. Она позволит накапливать электроэнергию и служить буфером во время пиков энергопотребления.
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