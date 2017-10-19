Россия своими действиями в Сирии предложила альтернативу самоуверенной и разрушительной политике некоторых стран - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что аккуратные и взвешенные действия России в Сирии могут быть примером поведения на международной арене, и отмечает, что эти усилия Москвы уже дают результат.
"Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике (которую, по словам президента, ведут на Ближнем Востоке отдельные страны - ИФ) есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", - сказал В.Путин, выступая в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ признал, что "эти действия, эти позитивные движения даются нам непросто: в регионе очень много противоречий".
"Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", - сказал В.Путин.
"И наши усилия, результативность которых еще совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно - все-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени", - заявил президент РФ.
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана провели встречу в Турции
Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака
Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта продукции АПК в Украину – министр экономики
В Шотландии начала работу 1-я в мире плавучая ветроэлектростанция
Путин: цена на нефть более $50 за баррель является справедливой, она нас устраивает
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов