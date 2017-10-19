Россия своими действиями в Сирии предложила альтернативу самоуверенной и разрушительной политике некоторых стран - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что аккуратные и взвешенные действия России в Сирии могут быть примером поведения на международной арене, и отмечает, что эти усилия Москвы уже дают результат.

"Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике (которую, по словам президента, ведут на Ближнем Востоке отдельные страны - ИФ) есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", - сказал В.Путин, выступая в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ признал, что "эти действия, эти позитивные движения даются нам непросто: в регионе очень много противоречий".

"Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", - сказал В.Путин.

"И наши усилия, результативность которых еще совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно - все-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени", - заявил президент РФ.