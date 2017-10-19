Президент Алиев прибыл в Турцию для участия в саммите D-8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с визитом в Турцию, сообщает сайт главы государства.

"И.Алиев в четверг прилетел в Стамбул для участия в качестве специального гостя в саммите D-8 (Исламская восьмерка- ИФ)", - отмечается в информации.

Визит И.Алиева в Турцию осуществляется по приглашению турецкого президента Реджеба Тайипа Эрдогана.

А.Азизов