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Туризм 19.10.2017 18:33

AZAL входит в правление AZTA

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) стало членом и вошло в правление Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).

Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс- Азербайджан» с церемонии подписания.

AZAL вступает в состав AZTA и, параллельно, в состав правления Ассоциации, где будет координировать деятельность авиационного транспорта. Это первый опыт вступления авиакомпании в состав членов AZTA – до сих пор членами Ассоциации туризма Азербайджана являлись туристические компании и отели.

По данным AZAL, теперь, все три основных звена туристической индустрии - туркомпании, отели и сфера авиации - будут вести координированную деятельность, которая обеспечит не только приток туристов в Азербайджан, но также позволит обеспечить развитие всех направлений туризма, что станет дополнительным толчком для обеспечения занятости населения.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: AZAL, AZTA, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]