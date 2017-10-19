AZAL входит в правление AZTA

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) стало членом и вошло в правление Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).
Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс- Азербайджан» с церемонии подписания.
AZAL вступает в состав AZTA и, параллельно, в состав правления Ассоциации, где будет координировать деятельность авиационного транспорта. Это первый опыт вступления авиакомпании в состав членов AZTA – до сих пор членами Ассоциации туризма Азербайджана являлись туристические компании и отели.
По данным AZAL, теперь, все три основных звена туристической индустрии - туркомпании, отели и сфера авиации - будут вести координированную деятельность, которая обеспечит не только приток туристов в Азербайджан, но также позволит обеспечить развитие всех направлений туризма, что станет дополнительным толчком для обеспечения занятости населения.
Н.Аббасова
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