В ЕС надеются, что новые санкции в отношении КНДР приведут к переговорам

В Европейском союзе надеются, что введенные ранее новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи приведут к мирным переговорам по денуклеаризации корейского полуострова, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы надеемся, что эти (санкции - ИФ) могут привести к мирным переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала она перед началом заседания Евросовета.

"В понедельник мы утвердили более жесткие ограничительные меры, самые жесткие ограничительные меры, утвержденные Евросоюзом", - также сказала Ф.Могерини.

"Действительно самое большое давление на Пхеньян оказывается с нашей стороны", - добавила она.

В понедельник Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в дополнение к санкциям Совета Безопасности ООН за продолжение программ развития ядерного оружия и баллистических ракет.