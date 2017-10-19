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Дальнее зарубежье 19.10.2017 18:35

В ЕС надеются, что новые санкции в отношении КНДР приведут к переговорам

В Европейском союзе надеются, что введенные ранее новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи приведут к мирным переговорам по денуклеаризации корейского полуострова, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы надеемся, что эти (санкции - ИФ) могут привести к мирным переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала она перед началом заседания Евросовета.

"В понедельник мы утвердили более жесткие ограничительные меры, самые жесткие ограничительные меры, утвержденные Евросоюзом", - также сказала Ф.Могерини.

"Действительно самое большое давление на Пхеньян оказывается с нашей стороны", - добавила она.

В понедельник Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в дополнение к санкциям Совета Безопасности ООН за продолжение программ развития ядерного оружия и баллистических ракет.

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Тэги: МОГЕРИНИ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]