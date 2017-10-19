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Регион 19.10.2017 18:56

Президент Маргвелашвили подписал новую Конституцию Грузии, ограничивающую права главы государства

Президент Георгий Маргвелашвили в четверг подписал новую Конституцию Грузии, принятую несколько дней назад парламентом в окончательной редакции.

"К сожалению, парламент принял однопартийную Конституцию, поэтому мне крайне тяжело ее подписывать, однако исходя из внутренних и внешних вызовов, стоящих перед страной, исходя из ответственности избежать причины возможной дестабилизации, я, как глава государства, Верховный главнокомандующий и гарант Конституции, подписываю этот документ", - заявил Г.Маргвелашвили в четверг на брифинге.

Парламент Грузии большинством голосов в сентябре этого года принял новую Конституцию, которая обеспечивает переход государства на парламентское правление и существенно ограничивает права и полномочия президента.

Против принятия этой Конституции выступили все оппозиционные силы и президент Г.Маргвелашвили наложил вето на принятую Конституцию. Однако парламент, в котором конституционное большинство имеет правящая партия "Грузинская мечта", преодолел его.

Главными пунктами Конституции, против которых выступали президент и оппозиция - это отсрочка на четыре года проведения выборов по пропорциональной системе и изменение процедуры избрания президента не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.

Согласно действующему грузинскому законодательству, в случае если президент не подписал бы принятую Конституцию, ее подписал бы председатель парламента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]