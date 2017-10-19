Визит главы МИД Великобритании в Москву готовится во второй половине декабря - источник в МИД РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может посетить Москву во второй половине декабря, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.
"Визит Бориса Джонсона готовится во второй половине декабря",- сказал источник.
Ранее в Форин-офисе сообщили, что министр иностранных дел Великобритании в конце 2017 года намерен посетить РФ для обсуждения проблемы международной безопасности.
"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - отмечается в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
В нем говорится, что целью поездки Б.Джонсона станет "обсуждение темы международной безопасности".
В МИД Великобритании подчеркнули, что, в частности Б.Джонсон планирует в РФ поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности.
"У нас также будет возможность обсудить тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом. России и Великобритании конструктивно работают вместе по этой теме", - подчеркивается в сообщении.
В апреле Б.Джонсон отменил визит в Россию под предлогом обострения ситуации в Сирии.
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана провели встречу в Турции
Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака
Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта продукции АПК в Украину – министр экономики
В Шотландии начала работу 1-я в мире плавучая ветроэлектростанция
Путин: цена на нефть более $50 за баррель является справедливой, она нас устраивает
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов