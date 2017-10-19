Визит главы МИД Великобритании в Москву готовится во второй половине декабря - источник в МИД РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может посетить Москву во второй половине декабря, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"Визит Бориса Джонсона готовится во второй половине декабря",- сказал источник.

Ранее в Форин-офисе сообщили, что министр иностранных дел Великобритании в конце 2017 года намерен посетить РФ для обсуждения проблемы международной безопасности.

"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - отмечается в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что целью поездки Б.Джонсона станет "обсуждение темы международной безопасности".

В МИД Великобритании подчеркнули, что, в частности Б.Джонсон планирует в РФ поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности.

"У нас также будет возможность обсудить тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом. России и Великобритании конструктивно работают вместе по этой теме", - подчеркивается в сообщении.

В апреле Б.Джонсон отменил визит в Россию под предлогом обострения ситуации в Сирии.