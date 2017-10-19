Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0063 RUR   0.0296 GBR   2.2469 TRY   0.4627

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 11° 20° 21 Окт 13° 20° 22 Окт 12° 20°

Дальнее зарубежье 19.10.2017 19:16

Макрон призвал МАГАТЭ обеспечить неукоснительное соблюдение соглашения по ИЯП

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг обратился к МАГАТЭ с призывом гарантировать строгое выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП), говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Он (президент Франции - ИФ) настаивал на том, чтобы МАГАТЭ обеспечило точное соблюдение положений соглашения во всех его сферах ", - отмечается в заявлении, обнародованном после встречи Э.Макрона с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - СВПД.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАКРОН, МАГАТЭ, ПРИЗЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]