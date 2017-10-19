Макрон призвал МАГАТЭ обеспечить неукоснительное соблюдение соглашения по ИЯП

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг обратился к МАГАТЭ с призывом гарантировать строгое выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП), говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Он (президент Франции - ИФ) настаивал на том, чтобы МАГАТЭ обеспечило точное соблюдение положений соглашения во всех его сферах ", - отмечается в заявлении, обнародованном после встречи Э.Макрона с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - СВПД.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.