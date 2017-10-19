Путин подтверждает стремление России к ядерному разоружению

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за всеобщее ядерное разоружение.

"На вопрос, возможно ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет - ответ тоже утвердительный, да, хочет и будет к этому стремиться", - сказал В.Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что при этом Россия будет следить за развитием других видов вооружения другими государствами, которые ни в чем не уступают ядерному оружию.

Президент добавил, что Россия также готова внедрить новые системы вооружения в неядерном оснащении.

"Современные высокотехнологичные вооруженные силы стараются разработать и поставить на вооружение высокоточное оружие и по своей разрушительной силе, приближающейся к ядерному", - сказал В.Путин.

"Хочу сразу сказать, что и мы к этому готовы будем. Внимательно наблюдая за тем, что происходит в мире, по мере того, как у нашей страны будут появляться новые системы оружия в неядерном исполнении", - отметил президент.