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Дальнее зарубежье 19.10.2017 19:33

Путин подтверждает стремление России к ядерному разоружению

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за всеобщее ядерное разоружение.

"На вопрос, возможно ядерное разоружение или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет - ответ тоже утвердительный, да, хочет и будет к этому стремиться", - сказал В.Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что при этом Россия будет следить за развитием других видов вооружения другими государствами, которые ни в чем не уступают ядерному оружию.

Президент добавил, что Россия также готова внедрить новые системы вооружения в неядерном оснащении.

"Современные высокотехнологичные вооруженные силы стараются разработать и поставить на вооружение высокоточное оружие и по своей разрушительной силе, приближающейся к ядерному", - сказал В.Путин.

"Хочу сразу сказать, что и мы к этому готовы будем. Внимательно наблюдая за тем, что происходит в мире, по мере того, как у нашей страны будут появляться новые системы оружия в неядерном исполнении", - отметил президент.

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Тэги: ПУТИН, АТОМ, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]