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Регион 19.10.2017 19:34

Абдулатипов стал спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия

Президент РФ Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До недавнего времени Р.Абдулатипов занимал пост главы Дагестана.

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Тэги: КАСПИЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]