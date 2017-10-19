Абдулатипов стал спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия

Президент РФ Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До недавнего времени Р.Абдулатипов занимал пост главы Дагестана.