Россия не собирается выходить из договора СНВ-3, несмотря на его несовершенство - Путин

Россия не собирается выходить из договора СНВ-3, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь мы слышим, что и СНВ-3 уже не очень устраивает (американских партнеров - ИФ). Мы не собираемся из него выходить. Нас тоже может быть что-то не устраивает, но это же всегда элемент какого-то компромисса", - сказал В.Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил президент РФ, "наличие договоренностей лучше, чем отсутствие таких договоренностей, понимая это, мы будем делать все, чтобы исполнять свои обязательства и будем их исполнять".