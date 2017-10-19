Москва надеется, что Вашингтон вернется в переговорный процесс по соглашению об оружейном плутонии - Путин

Россия рассчитывает, что США вернутся к переговорам по соглашению об оружейном плутонии, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы не вышли из этих соглашений, мы приостановили (свое участие - ИФ), ожидая реальной нормальной реакции со стороны наших партнеров. Надеемся, что они вернутся в этот переговорный процесс", - сказал В.Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.