Ситуация вокруг российских СМИ в США не имеет ничего общего с демократией - Путин

Ситуация вокруг российских СМИ в США вызывает недоумение и не имеет ничего общего с демократией, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас то, что мы видим вокруг наших средств массовой информации, по мощности несопоставимых, гораздо меньшей мощности, чем американские или британские СМИ, это просто, ну, не знаю даже, как назвать. Недоумение - это слишком мягко сказано. Все с ног на голову перевернули", - заявил В.Путин.

"Ничего общего с демократией это не имеет", - подчеркнул президент РФ.

"Нелепо, недемократично давить на любые средства массовой информации, законно функционирующие - закрывать, гонять, оказывать давление на журналистов", - добавил В.Путин.

"Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится - или власти, или оппозиции - высказать свое мнение, но так ярко, образно, талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, пошли за вашей позицией, встали на вашу позицию. Все остальное - недемократично", - подчеркнул президент РФ.