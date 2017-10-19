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Дальнее зарубежье 19.10.2017 20:26

Путин: мы будем действовать зеркально и быстро в случае притеснения российских СМИ в США

Россия будет действовать зеркально в случае притеснения российских СМИ в США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро", - сказал В.Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", - отметил президент РФ.

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Тэги: ПУТИН, США, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]