Путин: мы будем действовать зеркально и быстро в случае притеснения российских СМИ в США

Россия будет действовать зеркально в случае притеснения российских СМИ в США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро", - сказал В.Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", - отметил президент РФ.