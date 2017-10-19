Путин: срыв флагов России с дипучреждений в США - это неуважение, такое вряд ли было бы возможно во времена СССР

Срыв российских флагов с дипломатических учреждений в США является проявлением неуважения, которое невозможно было бы представить во времена Советского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Вы правы. В советские времена у нас было больше противоречий, разногласий. Но вы знаете, чего еще было больше? Уважения было больше. Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы это сделали", - сказал В.Путин.
"И не только в этом проявляется неуважение. Проявляется не в таких вот показательных акциях, а в содержательных некоторых вещах", - добавил президент.
По мнению В.Путина, во времена СССР, "мы как-то с большим уважением относились к интересам друг друга".
"Ясно, что это уважение должно быть подкреплено экономической и военной мощью", - сказал он.
"И мы сами отчасти виноваты в том, что поставили себя в такое положение. Вот в такое унизительное, как в 90-е годы, когда пустили вас на свои ядерные объекты, ожидая ответной реакции, но ее не последовало. Ну, и ожидать такого было, наверное, глупо со стороны тех, кто это делал тогда в новой России", - сказал В.Путин.
Ранее стало известно, что со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне американской стороной были сняты российские флаги.
12 октября в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее российских дипломатических объектов государственные флаги России. Кроме того, глава МИД РФ "подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности", говорится в сообщении.
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