Путин: Обезоруживающий удар по КНДР невозможен - кто знает, что и где запрятано у северокорейцев

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Северной Кореи в высшей степени опасной и призвал США отказаться от конфронтационной линии.
"Ситуация опасная. Разговоры об обезоруживающем ударе, мы слышим намеки или прямые угрозы. Это очень опасно. Кто знает, что и где у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить. Сомневаюсь, почти уверен, что это невозможно. Хотя теоретически это можно себе представить. Но в высшей степени опасно", - сказал В.Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.
По его словам, "есть только один путь - договориться, относиться опять же с уважением к этой стране".
"Работать надо, и нужно избавиться от воинственной риторики, осознать опасность, которая связана с этой ситуацией, перешагнуть через свои амбиции и ругаться перестать", - отметил президент.
Касаясь роли России в урегулировании северокорейской проблемы, В.Путин упомянул в первую очередь посредничество. "Мы предложили целый ряд совместных трехсторонних проектов. Россия, Северная Корея, Южная Корея, там и железная дорога, и трубопроводный транспорт, и так далее, и так далее", - сказал он.
По словам российского лидера, в свое время была договоренность о том, что Северная Корея прекращает свои ядерные оружейные программы.
"Нет, показалось мало нашим американским партнерам. Через несколько недель после договоренности они взяли и ввели дополнительные санкции, заявив, что Корея может еще больше сделать. Но, может быть, и может, но она не брала на себя такие обязательства. Ну, она тоже вышла сразу из всех договоренностей, и все возобновилось", - сказал В.Путин.
"Надо проявлять сдержанность во всех этих действиях. Договорились же тогда. Мне кажется, и сейчас можно это сделать", - добавил он.
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана провели встречу в Турции
Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака
ЕБРР возобновит кредитование в Узбекистане после 10-летнего перерыва, выделит кредиты на $110 млн
Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта продукции АПК в Украину – министр экономики
В Шотландии начала работу 1-я в мире плавучая ветроэлектростанция
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов