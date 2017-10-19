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Дальнее зарубежье 19.10.2017 21:32

Путин: Обезоруживающий удар по КНДР невозможен - кто знает, что и где запрятано у северокорейцев

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Северной Кореи в высшей степени опасной и призвал США отказаться от конфронтационной линии.

"Ситуация опасная. Разговоры об обезоруживающем ударе, мы слышим намеки или прямые угрозы. Это очень опасно. Кто знает, что и где у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить. Сомневаюсь, почти уверен, что это невозможно. Хотя теоретически это можно себе представить. Но в высшей степени опасно", - сказал В.Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.

По его словам, "есть только один путь - договориться, относиться опять же с уважением к этой стране".

"Работать надо, и нужно избавиться от воинственной риторики, осознать опасность, которая связана с этой ситуацией, перешагнуть через свои амбиции и ругаться перестать", - отметил президент.

Касаясь роли России в урегулировании северокорейской проблемы, В.Путин упомянул в первую очередь посредничество. "Мы предложили целый ряд совместных трехсторонних проектов. Россия, Северная Корея, Южная Корея, там и железная дорога, и трубопроводный транспорт, и так далее, и так далее", - сказал он.

По словам российского лидера, в свое время была договоренность о том, что Северная Корея прекращает свои ядерные оружейные программы.

"Нет, показалось мало нашим американским партнерам. Через несколько недель после договоренности они взяли и ввели дополнительные санкции, заявив, что Корея может еще больше сделать. Но, может быть, и может, но она не брала на себя такие обязательства. Ну, она тоже вышла сразу из всех договоренностей, и все возобновилось", - сказал В.Путин.

"Надо проявлять сдержанность во всех этих действиях. Договорились же тогда. Мне кажется, и сейчас можно это сделать", - добавил он.

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Тэги: ПУТИН, КНДР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]