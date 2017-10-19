Путин: непредсказуемость является проблемой не Трампа, а политической системы США

Президент РФ Владимир Путин считает, что непредсказуемость, которую приписывают президенту США Дональду Трампу, продиктована в значительной степени сопротивлением ему американской бюрократической системы.

При этом, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", В.Путин заявил, что не уверен в большей предсказуемости Хиллари Клинтон, если бы она заняла пост президента США.

"У нас в народе говорят: если кажется, надо креститься. Это только кажется, а как было бы на самом деле, мы тоже не знаем", - ответил В.Путин на вопрос, не кажется ли ему, что с Х.Клинтон было бы более понятное взаимодействие.

"Что касается действующего президента(...) Его непредсказуемость связана не только с ним, а еще и с тем, что очень большое сопротивление внутри страны. Ведь ему практически не дают реализовать ни одну из его предвыборных платформ и планов. Вот как по мигрантам принимает решение, сразу суд блокирует. И это постоянно происходит", - сказал президент РФ.

Поэтому, по словам В.Путина, неправильно "говорить о том, что эта непредсказуемость от него (Д.Трампа) только зависит, это зависит от всей американской политической системы".

Президент РФ отметил: "Я как говорил год назад, так и сейчас могу повторить. Будем работать, а сейчас говорю - работаем с тем президентом, которого избрал американский народ".