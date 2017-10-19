Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0063 RUR   0.0296 GBR   2.2469 TRY   0.4627

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 11° 20° 21 Окт 13° 20° 22 Окт 12° 20°

Дальнее зарубежье 19.10.2017 20:39

Путин: непредсказуемость является проблемой не Трампа, а политической системы США

Президент РФ Владимир Путин считает, что непредсказуемость, которую приписывают президенту США Дональду Трампу, продиктована в значительной степени сопротивлением ему американской бюрократической системы.

При этом, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", В.Путин заявил, что не уверен в большей предсказуемости Хиллари Клинтон, если бы она заняла пост президента США.

"У нас в народе говорят: если кажется, надо креститься. Это только кажется, а как было бы на самом деле, мы тоже не знаем", - ответил В.Путин на вопрос, не кажется ли ему, что с Х.Клинтон было бы более понятное взаимодействие.

"Что касается действующего президента(...) Его непредсказуемость связана не только с ним, а еще и с тем, что очень большое сопротивление внутри страны. Ведь ему практически не дают реализовать ни одну из его предвыборных платформ и планов. Вот как по мигрантам принимает решение, сразу суд блокирует. И это постоянно происходит", - сказал президент РФ.

Поэтому, по словам В.Путина, неправильно "говорить о том, что эта непредсказуемость от него (Д.Трампа) только зависит, это зависит от всей американской политической системы".

Президент РФ отметил: "Я как говорил год назад, так и сейчас могу повторить. Будем работать, а сейчас говорю - работаем с тем президентом, которого избрал американский народ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, США, ТРАМП


Похожие новости


Путин: срыв флагов России с дипучреждений в США - это неуважение, такое вряд ли было бы возможно во времена СССР Путин: мы будем работать с США, несмотря ни на какие сложности Ситуация вокруг российских СМИ в США не имеет ничего общего с демократией - Путин Новый санкционный пакет США - попытка вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей - Путин Путин признал право США на сокращение числа дипучреждений РФ, но упрекнул Вашингтон в хамстве Путин: ситуация в российско-американских отношениях поменяется нескоро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]