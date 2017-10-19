Путин: мы будем работать с США, несмотря ни на какие сложности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с Соединенными Штатами, несмотря ни на какие сложности в двусторонних отношениях.

"Мы все равно будем работать с теми партнерами, которые есть. (...) Для нас это один из важнейших партнеров, безусловно. Мы будем работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если они, конечно, сами этого хотят. Не хотят - не будем", - сказал В.Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил президент РФ, "США - великая держава, крупнейшая мировая экономическая и военная держава". "Правда, к сожалению, у нас товарооборот с ними ничтожный, почти нулевой - 20 млрд долларов. Но все равно влияние США в мире глобальное и очень важное", - заявил В.Путин.