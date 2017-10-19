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Внешняя политика 19.10.2017 20:50

Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Стамбуле провел встречу с I-ым вице-президентом Ирана Эшагом Джахангири, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Иран совместно реализуют крупные инфраструктурные проекты. В частности, собеседники отметили важность строительства железной дороги Астара-Астара на границе двух стран.

Э.Джахангири отметил, что в регионе имеются вызовы, связанные с терроризмом и нужно увеличение усилий стран для борьбы с этим. И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан продолжит активную деятельность в рамках борьбы с международным терроризмом.

"Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, фармацевтики, инвестиций и др. направлений", - отмечается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]