Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Стамбуле провел встречу с I-ым вице-президентом Ирана Эшагом Джахангири, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Иран совместно реализуют крупные инфраструктурные проекты. В частности, собеседники отметили важность строительства железной дороги Астара-Астара на границе двух стран.
Э.Джахангири отметил, что в регионе имеются вызовы, связанные с терроризмом и нужно увеличение усилий стран для борьбы с этим. И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан продолжит активную деятельность в рамках борьбы с международным терроризмом.
"Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, фармацевтики, инвестиций и др. направлений", - отмечается в информации.
А.Азизов
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