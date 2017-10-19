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Дальнее зарубежье 19.10.2017 21:15

Путин: нас не беспокоит наращивание военного присутствия НАТО у границ РФ, все под контролем

Москву не беспокоит наращивание военной мощи НАТО вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен", - сказал В.Путин, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем", - сказал с улыбкой глава российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦЫ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]