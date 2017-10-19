Путин: нас не беспокоит наращивание военного присутствия НАТО у границ РФ, все под контролем

Москву не беспокоит наращивание военной мощи НАТО вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен", - сказал В.Путин, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем", - сказал с улыбкой глава российского государства.