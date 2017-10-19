Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта продукции АПК в Украину – министр экономики

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубива обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества.

"На встрече в четверг в Баку представители украинских компаний также высказали предложения по сотрудничеству в сферах энергетики, металлургии, химической промышленности, фармацевтики, полиграфии, так как министры отметили наличие потенциала для сотрудничества в этих направлениях", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Ш.Мустафаев подчеркнул наличие потенциала и перспектив для расширения сотрудничества в сфере производства продукции пищевой промышленности, строительных материалов, судостроения, фармацевтики, машиностроения. Он также призвал украинские компании воспользоваться возможностями деятельности в промпарках в Азербайджане.

"Глава Минэкономики добавил, что Азербайджан заинтересован в экспорте в Украину фундука, табака, плодоовощной продукции, чая, хлопка, сотрудничества в сфере переработки продукции АПК", - отмечается в сообщении.

С.Кубива, в свою очередь, подчеркнул, что для расширения торговых связей необходимо организация совместных выставок и ярмарок.

А.Азизов