Южная Корея и США договорились активизировать координацию действий по Северной Корее

Спецпредставители по КНДР Южной Кореи Ли До Хун и США Джозеф Юнь в ходе состоявшейся встречи договорились о более тесной координации действий всех заинтересованных сторон в отношении ядерной проблемы Северной Кореи, сообщил южнокорейский МИД в пятницу.

"Спецпредставители разделяют мнение о необходимости сотрудничества с основными партнерами на основе тесного союза Сеул-Вашингтон", - говорится в распространенном МИД сообщении.

В нем отмечается, что, "в частности, они согласились с тем, что следует активизировать усилия, чтобы добиться от Китая и России более конструктивного подхода".

Стороны в ходе встречи обсудили пути противостояния ядерной угрозе со стороны Северной Кореи дипломатическими средствами, включая санкции и давление. Таким путем, считают они, можно будет добиться от КНДР "искреннего" согласия на переговоры по денуклеаризации.

Наблюдатели отмечают, что встреча прошла перед визитом в Сеул президента США Дональда Трампа, который запланирован на 7-8 ноября 2017 года.