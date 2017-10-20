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Дальнее зарубежье 20.10.2017 12:07

Южная Корея и США договорились активизировать координацию действий по Северной Корее

Спецпредставители по КНДР Южной Кореи Ли До Хун и США Джозеф Юнь в ходе состоявшейся встречи договорились о более тесной координации действий всех заинтересованных сторон в отношении ядерной проблемы Северной Кореи, сообщил южнокорейский МИД в пятницу.

"Спецпредставители разделяют мнение о необходимости сотрудничества с основными партнерами на основе тесного союза Сеул-Вашингтон", - говорится в распространенном МИД сообщении.

В нем отмечается, что, "в частности, они согласились с тем, что следует активизировать усилия, чтобы добиться от Китая и России более конструктивного подхода".

Стороны в ходе встречи обсудили пути противостояния ядерной угрозе со стороны Северной Кореи дипломатическими средствами, включая санкции и давление. Таким путем, считают они, можно будет добиться от КНДР "искреннего" согласия на переговоры по денуклеаризации.

Наблюдатели отмечают, что встреча прошла перед визитом в Сеул президента США Дональда Трампа, который запланирован на 7-8 ноября 2017 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]