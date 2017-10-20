В Киргизии разгорается полемика вокруг перезахоронения древней мумии: ученые требуют вернуть экспонат в музей

Киргизские ученые-археологии требуют эксгумировать и вернуть в музей мумию женщины I-V вв н.э, захороненную в конце прошлой недели в Баткенской области на юге Киргизии по решению министерства культуры.

"Решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки", - заявила журналистам заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадича Ташбаева.

К.Ташбаева сообщила, что она была единственным ученым-археологом в комиссии, которая была образована в министерстве культуры, принимавшей решение о захоронении мумии женщины, которая почти 60 лет хранилась в Историческом музее в Бишкеке. "Остальные были представителями МВД, Госкомитета нацбезопасности, Минкультуры, решение о захоронении приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить", - добавила К. Ташбаева.

Помимо священнослужителей, захоронения мумии требовали также некоторые активисты Киргизии, аргументируя это тем, что "дух мертвой женщины посылает проклятия в Киргизию".

Выступившие на пресс-конференции ученые-археологи назвали захоронение мумии "умышленным уничтожением научного материала и ударом в спину науки" и потребовали отставки министра культуры, информации и туризма Туголбая Казакова. Они считают, что мумию нельзя было хоронить, так как она является ценным научным материалом для исследований.

Кроме того, ученые заявили, что "нельзя допускать, чтобы необразованные экстрасенсы препятствовали работе ученых".

Вместе с тем в министерстве культуры, информации и туризма сообщили, что решение о захоронении мумии женщины было принято коллегиально межведомственной комиссией, так как на протяжении долгого времени никакие исследования с ней не проводились, и нет условий для ее сохранения.

"Для того чтобы мумия сохранилась и не превратилась в прах, требуется проводить специальные процедуры бальзамирования, чего также не делалось по той же причине отсутствия специалистов и необходимых средств" - сказал журналистам министр культуры Т.Казаков.

Он считает решение о захоронении правильным. Министр заявил, что ученым будет обеспечен доступ к месту захоронения для проведения необходимых научных исследований.

Между тем президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал захоронение мумии "большой ошибкой". "Я прочитал в Интернете эту новость по дороге и огорчился. Некоторые, считающие себя мусульманами, забывают слова пророка. Не знаю, как так произошло. Я, конечно, огорчен", - сказал А.Атамбаев.

Мумию молодой женщины обнаружили ленинградские археологи в ходе раскопок, проводимых в Баткенской области в 1956 году командой археологов под началом Юрия Баруздина. После обнаружения останков ученые передали их в исторический музей республики, где она находилась все эти годы.

Исследователи считают, что находка датируется I-V веком нашей