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20.10.2017 11:56

Главный юрисконсульт Twitter выступит на слушаниях в Конгрессе США по "делу о России"

Главный юрисконсульт компании Twitter Шон Эджетт примет участие в открытых слушаниях в Конгрессе США по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, запланированных на 1 ноября, сообщает в пятницу газета "Хилл" со ссылкой на представителя компании.

Ш.Эджетт примет участие в слушаниях комитетов по разведке сената и палаты представителей США наряду с главным юрисконсультом Facebook Колином Стретчем, об участии которого стало известно накануне.

Компания Google, представитель которой также, как ожидается, должен выступить на слушаниях, пока не уточнила, кто именно туда отправится.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СЛУШАНИЯ, TWITTER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]