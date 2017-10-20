Главный юрисконсульт компании Twitter Шон Эджетт примет участие в открытых слушаниях в Конгрессе США по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, запланированных на 1 ноября, сообщает в пятницу газета "Хилл" со ссылкой на представителя компании.
Ш.Эджетт примет участие в слушаниях комитетов по разведке сената и палаты представителей США наряду с главным юрисконсультом Facebook Колином Стретчем, об участии которого стало известно накануне.
Компания Google, представитель которой также, как ожидается, должен выступить на слушаниях, пока не уточнила, кто именно туда отправится.
В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
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