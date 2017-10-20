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Дальнее зарубежье 20.10.2017 12:24

Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу в сирийском Шайрате и, видимо, не собираются - МИД РФ

Эксперты ОЗХО, по-видимому, не планируют посещать авиабазу в Шайрате, заявил в четверг директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Эксперты ОЗХО никогда не посещали (авиабазу Шайрат - ИФ) и, похоже, не собираются", - заявил он журналистам в Москве.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ОЗХО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]