Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу в сирийском Шайрате и, видимо, не собираются - МИД РФ

Эксперты ОЗХО, по-видимому, не планируют посещать авиабазу в Шайрате, заявил в четверг директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Эксперты ОЗХО никогда не посещали (авиабазу Шайрат - ИФ) и, похоже, не собираются", - заявил он журналистам в Москве.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.