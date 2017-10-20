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СНГ 20.10.2017 12:42

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на полицейских в Ингушетии

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции на стационарном посту, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По данным следствия, 19 сентября примерно в 15:20 минут 20-летний житель республики на автомашине ВАЗ-2112 умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, несшего службу на стационарном посту. Затем, выйдя из машины, он нанес ножевые ранения еще двум полицейским.

Сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате нападавший получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

Правоохранители с различными ранениями госпитализированы.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты нож, гильзы, предположительно калибра 5,45 мм, автомашина марки ВАЗ-2112.

В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, НАПАДЕНИЕ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]