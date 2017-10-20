Российские военные сопроводили гумконвой ООН с продуктами и лекарствами для жителей сирийского Дар-эль-Кебира

Военнослужащие российского Центра по примирению сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в одном из населенных пунктов провинции Хомс и сопроводили гуманитарный конвой ООН в другой населенный пункт, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Гасбия провинции Хомс. Местному населению выданы продукты питания, общий вес груза - 1,5 тонны", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российские медики оказали помощь 109 жителям Сирии.
"По линии ООН проведен гуманитарный конвой в населенный пункт Дар-эль-Кебира провинции Хомс. Местному населению доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза - 162 тонны", - отмечают в МО РФ.
Всего с начала российской операции в Сирии проведено 1 тысяча 652 гуманитарных акции. Общий вес доставленного за это время гуманитарного груза - 2 тысячи 246,5 т. Медицинскую помощь получили более 60,6 тысяч жителей Сирии.
Иран первым не выйдет из сделки по ИЯП, но отреагирует в случае нарушения сделки другими участниками - замглавы МИД Ирана
Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8
В Баку недовольны антиазербайджанскими резолюциями ПАСЕ и выступают за пересмотр отношений с Советом Европы
Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз
В Баку до 2025г необходимы 3000 МВт мощностей для удовлетворения энергоспроса – глава Азеришыг
Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов