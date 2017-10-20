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Дальнее зарубежье 20.10.2017 12:49

Российские военные сопроводили гумконвой ООН с продуктами и лекарствами для жителей сирийского Дар-эль-Кебира

Военнослужащие российского Центра по примирению сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в одном из населенных пунктов провинции Хомс и сопроводили гуманитарный конвой ООН в другой населенный пункт, сообщает Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Гасбия провинции Хомс. Местному населению выданы продукты питания, общий вес груза - 1,5 тонны", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российские медики оказали помощь 109 жителям Сирии.

"По линии ООН проведен гуманитарный конвой в населенный пункт Дар-эль-Кебира провинции Хомс. Местному населению доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза - 162 тонны", - отмечают в МО РФ.

Всего с начала российской операции в Сирии проведено 1 тысяча 652 гуманитарных акции. Общий вес доставленного за это время гуманитарного груза - 2 тысячи 246,5 т. Медицинскую помощь получили более 60,6 тысяч жителей Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМКОНВОЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]